Мошенники атаковали украинцев сообщениями об изъятии машин «для нужд армии»

Министерство обороны Украины назвало фейком появившуюся информацию о конфискации в стране автомобилей на европейских номерах для нужд армии. Замминстра Иван Руснак на брифинге в Киеве 28 ноября заявил, что у ведомства пока достаточно собственных транспортных средств.

«Решения об изъятии транспорта на сегодняшний день нет и его не может быть. У нас достаточно транспортных средств для того, чтобы реализовать все перевозки, которые запланированы», — приводит слова Руснака издание «Гордон».

При этом военный чиновник отметил, что если у министерства возникнет необходимость в изъятии транспортных средств, его ведомство сообщит об этом дополнительно.

27 ноября в социальных сетях на Украине стали распространяться якобы копии приказа министерства обороны о конфискации автомобилей с европейскими номерами. В тот же день жителям страны стали приходить фейковые сообщения о предстоящих обысках и призывы к мобилизации.

25 ноября три украинских военных корабля пересекли государственную границу РФ и в нарушении конвенции ООН зашли в российские территориальные воды. При этом корабли опасно маневрировали и не подчинялись требованиям погранслужбы РФ. К настоящему моменту суда задержали и доставили в Керчь. По данному факту возбуждено уголовное дело.

На этом фоне власти Украины приняли решение ввести в ряде регионов страны военное положение. Правовой режим будет действовать в течение 30 дней начиная с 28 ноября.

Президент России Владимир Путин назвал действия украинской стороны провокационными. По его мнению, эта акция была организована действующей властью, в том числе главой государства Петром Порошенко в преддверии президентских выборов.