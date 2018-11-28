Звонки о минировании ТЦ в Москве поступали с украинского номера

Звонки с угрозами взрывов в торговых центрах Москвы были сделаны с номера телефона, зарегистрированного на Украине. Об этом в среду, 28 ноября, сообщил журналистам источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства ТАСС, неизвестный злоумышленник звонил в службу безопасности торговых центров столицы. После проверки все сообщения оказались ложными.

«Все торговые центры проверены, ничего не обнаружено», — рассказали ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД.

Ранее 28 ноября сообщалось, что звонки поступили в 12 московских торговых центров. Речь идет о ТЦ «Атриум», «Вива», «Гагаринский», «Горбушкин двор», «Город», «Европейский», «Капитолий», «Звездочка», «Мегаполис», «Хорошо», «Цветной» и «Электроника на Пресне».

Кроме того, сообщалось об эвакуации Киевского вокзала, однако пресс-служба Дирекции железнодорожных вокзалов опровергла эту информацию и заявила, что станция работает в штатном режиме.

В сентябре–декабре прошлого года массовые эвакуации из-за анонимных звонков о взрывных устройствах в торговых центрах, кинотеатрах, госучреждениях, школах и вузах прошли в разных городах России. Звонки с угрозами терактов шли из лагерей сирийских боевиков, утверждали в МВД. Так, Москва понесла ущерб в размере 150 млн рублей.