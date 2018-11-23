Два человека пострадали в результате стрельбы в ТЦ в Алабаме

По меньшей мере один подросток погиб, двое получили ранения в результате стрельбы в торговом центре в американском штате Алабама. Нападавший ликвидирован полицией на месте, сообщает CNN.

Инцидент произошел в городе Гувер во время ежегодной распродажи — «черной пятницы», которая стартовала накануне вечером 22 ноября. Посетители ТЦ успели заснять происходящее. На кадрах видно, как, услышав звуки выстрелов, люди в панике бросились к выходу.

Someone posted this shooting in the mall at river riverchase Galleria in Hoover Alabama on Thanksgiving pic.twitter.com/3WczyXqu7A — NIKKI (@braxtonthings) November 23, 2018

По данным правоохранительных органов, все началось с потасовки между двумя подростками, один из них применил оружие. Также пострадала 12-летняя девочка. В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Ранее, 20 ноября, два человека, включая нападавшего, погибли при стрельбе в госпитале «Милосердие» на востоке Чикаго (штат Иллинойс). Еще двое, в том числе полицейский, получили ранения.