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Два человека пострадали в результате стрельбы в ТЦ в Алабаме

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Фото: REUTERS/Ringo Chiu
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По меньшей мере один подросток погиб, двое получили ранения в результате стрельбы в торговом центре в американском штате Алабама. Нападавший ликвидирован полицией на месте, сообщает CNN.

Инцидент произошел в городе Гувер во время ежегодной распродажи — «черной пятницы», которая стартовала накануне вечером 22 ноября. Посетители ТЦ успели заснять происходящее. На кадрах видно, как, услышав звуки выстрелов, люди в панике бросились к выходу.

По данным правоохранительных органов, все началось с потасовки между двумя подростками, один из них применил оружие. Также пострадала 12-летняя девочка. В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Ранее, 20 ноября, два человека, включая нападавшего, погибли при стрельбе в госпитале «Милосердие» на востоке Чикаго (штат Иллинойс). Еще двое, в том числе полицейский, получили ранения.

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