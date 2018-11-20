При стрельбе в больнице Чикаго погибли два человека

Два человека, включая преступника, погибли при стрельбе в госпитале «Милосердие» на востоке Чикаго (штат Иллинойс).

Как сообщает ABC7 со ссылкой на департамент полиции, два человека, в том числе полицейский, находятся в критическом состоянии.

По словам очевидцев, преступник застрелил женщину за пределами больницы, а затем побежал внутрь комплекса, где начал вести беспорядочную стрельбу. Офицеры полиции ликвидировали злоумышленника ответным огнем

Движение в районе происшествия перекрыто полицией, медицинский персонал эвакуирован. На месте инцидента работают специальные службы. Выясняются обстоятельства и мотивы произошедшего.

3 ноября сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу в Дартмутском колледже (США), ранения получил один человек.