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При стрельбе в больнице Чикаго погибли два человека

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Фото: TASS/Zuma
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Два человека, включая преступника, погибли при стрельбе в госпитале «Милосердие» на востоке Чикаго (штат Иллинойс).

Как сообщает ABC7 со ссылкой на департамент полиции, два человека, в том числе полицейский, находятся в критическом состоянии.

По словам очевидцев, преступник застрелил женщину за пределами больницы, а затем побежал внутрь комплекса, где начал вести беспорядочную стрельбу. Офицеры полиции ликвидировали злоумышленника ответным огнем

Движение в районе происшествия перекрыто полицией, медицинский персонал эвакуирован. На месте инцидента работают специальные службы. Выясняются обстоятельства и мотивы произошедшего.

3 ноября сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу в Дартмутском колледже (США), ранения получил один человек.

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