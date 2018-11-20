Неизвестный открыл стрельбу возле больницы в Чикаго
Вооруженный мужчина открыл стрельбу возле больницы на востоке Чикаго (штат Иллинойс).
Как сообщает телеканал CBS Chicago со ссылкой на городскую полицию, в результате произошедшего есть пострадавшие. Их точное число не называется.
По словам очевидцев, в результате стрельбы погибла женщина. Стрелок ликвидирован полицией. Информация уточняется.
Территория больницы оцеплена правоохранителями. Причины случившегося устанавливаются.
Ранее президент США Дональд Трамп критически отзывался о криминогенной ситуации в Чикаго, заявляя, что тамошние власти не смогли удержать ее под контролем и это стало причиной резкого роста количества убийств.