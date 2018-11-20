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Неизвестный открыл стрельбу возле больницы в Чикаго

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Фото: РЕН
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Вооруженный мужчина открыл стрельбу возле больницы на востоке Чикаго (штат Иллинойс).

Как сообщает телеканал CBS Chicago со ссылкой на городскую полицию, в результате произошедшего есть пострадавшие. Их точное число не называется. 

По словам очевидцев, в результате стрельбы погибла женщина. Стрелок ликвидирован полицией. Информация уточняется.

Территория больницы оцеплена правоохранителями. Причины случившегося устанавливаются.

Ранее президент США Дональд Трамп критически отзывался о криминогенной ситуации в Чикаго, заявляя, что тамошние власти не смогли удержать ее под контролем и это стало причиной резкого роста количества убийств. 

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