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Мужчина и ребенок пострадали в результате стрельбы в Канаде

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Фото: TAСС/Zuma/ZEUS
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Двое человек были ранены при стрельбе в пригороде Монреаля, в их числе оказался один ребенок. Об этом вечером, 9 ноября, сообщила полиция города.

«Подозреваемый задержан в Киркленде. Он ранил из огнестрельного оружия шестилетнего мальчика и мужчину около 50 лет», — сообщается в Twitter правоохранителей.

Известно, что после атаки нападавший забаррикадировался в доме, однако вскоре сдался без сопротивления полиции. Сейчас на месте работают экстренные службы. По некоторым данным, стрелком мог быть отец ребенка, сообщает CTV News.

30 октября двое мужчин получили ранения в результате стрельбы в одном из спальных районов канадской столицы Оттавы. Возраст пострадавших — 23 и 24 года, угрозы их жизни не было.

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