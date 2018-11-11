Два человека погибли в результате стрельбы в американском Мемфисе

Неизвестные открыли стрельбу в округе Шелби американского города Мемфис, штат Теннесси. Двое погибли, четверо получили ранения. Об этом сообщили в местном управлении шерифа округа в воскресенье, 11 ноября.

Стрельба началась вечером в субботу, 10 ноября. По предварительным данным, инциденту предшествовала «ссора, возникшая в ходе азартной игры». Оба погибших — молодые люди. Один из них скончался на месте, другой — в госпитале.

В местной полиции отметили, что произошедшее — единичный случай. По словам пострадавших, они знакомы с открывшими огонь людьми.

Правоохранительные органы не произвели арестов по факту произошедшего.

В ночь на 8 ноября в калифорнийском городе Таузанд-Окс произошла стрельба в баре Borderline, в этот момент в заведении проходила вечеринка студентов. Как сообщили очевидцы, вооруженный мужчина произвел около 30 выстрелов. В результате погибли 13 человек, в том числе сам нападавший.