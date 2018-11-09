Мотивом калифорнийского стрелка могла стать месть из-за школьной травли

Мотивом для совершения массового убийства в калифорнийском баре Borderline могла стать личная месть, поскольку стрелявший подвергался травле в старшей школе. Об этом пишет портал TMZ со ссылкой на источник в правоохранительных органах и бывшую одноклассницу стрелка.

По словам собеседницы портала, в старших классах напавший Ян Лонг подвергался насмешкам из-за амблиопии («ленивый глаз»). Девушка также уточнила, что преступник знал о периодических встречах его школьных обидчиков в баре. При этом еще до нападения Лонг регулярно приходил в этот бар, но просто сидел за стойкой или пил пиво.

Как уточняет «Газета.ру», в ночь стрельбы стрелок держал оружие в одной руке, а другой рукой снимал на телефон видео, которые тут же публиковал в соцсети Instagram. Об этих записях полицейские узнали только спустя несколько часов после инцидента и попросили модераторов ресурса удалить их.

Стрельба в баре Borderline произошла в ночь на 8 ноября в калифорнийском городе Таузанд-Окс, в этот момент в заведении проходила вечеринка студентов. Как сообщили очевидцы, вооруженный мужчина произвел около 30 выстрелов. В результате погибли 13 человек, в том числе сам нападавший.