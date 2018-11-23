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Стрельба произошла в торговом центре в Алабаме

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Фото: Global Look Press/picture alliance/Frank Duenzl
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Несколько человек получили ранения в результате стрельбы в торговом центре американского города Гувер (штат Алабама).

Инцидент произошел в ночь на 22 ноября во время ежегодной распродажи накануне Дня Благодарения в торговом центре Riverchase Galleria. Отмечается, что полиция открыла ответный огонь. По данным правоохранителей, нападавший был убит, сообщает портал Al.com.

По словам одной из свидетельниц происшествия, она слышала шесть или семь выстрелов. Она отметила, что сотрудники супермаркета помогли посетителям спрятаться в складских помещениях.

Ранее, 20 ноября, два человека, включая нападавшего, погибли при стрельбе в госпитале «Милосердие» на востоке Чикаго (штат Иллинойс). Еще двое, в том числе полицейский, получили ранения.

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