Стрельба произошла в торговом центре в Алабаме

Несколько человек получили ранения в результате стрельбы в торговом центре американского города Гувер (штат Алабама).

Инцидент произошел в ночь на 22 ноября во время ежегодной распродажи накануне Дня Благодарения в торговом центре Riverchase Galleria. Отмечается, что полиция открыла ответный огонь. По данным правоохранителей, нападавший был убит, сообщает портал Al.com.

Lexi Joiner said she was inside the mall when she heard 6 or 7 shots fired. Workers ordered them into supply closets for cover. “It was terrifying” pic.twitter.com/0pLwbKIWmw — carol robinson (@RobinsonCarol) November 23, 2018

По словам одной из свидетельниц происшествия, она слышала шесть или семь выстрелов. Она отметила, что сотрудники супермаркета помогли посетителям спрятаться в складских помещениях.

Ранее, 20 ноября, два человека, включая нападавшего, погибли при стрельбе в госпитале «Милосердие» на востоке Чикаго (штат Иллинойс). Еще двое, в том числе полицейский, получили ранения.