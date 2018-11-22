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Неизвестные расстреляли любительскую футбольную команду в Мексике

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Фото: REUTERS/Hannah McKay
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Неизвестные напали на футболистов любительской команды Taxi Express в мексиканском городе Саламанка, штат Гуанхуато. Трое погибли, еще трое получили ранения. Об этом сообщил телеканал Televisa в четверг, 22 ноября.

Стрелявшие подъехали к футбольному полю на двух грузовиках и открыли огонь по людям.

Полиция нашла на месте преступления более 30 гильз от штурмовых винтовок. Сотрудникам правоохранительных органов не удалось задержать преступников.

Отмечается, что двое раненых погибли на месте. Третий футболист скончался в областной больнице Саламанки. Также трое человек находятся в госпиталях. Их состояние оценивают как тяжелое.

Все представители команды работали таксистами.

В последние годы в Мексике участились случаи насилия и убийств, большинство из которых связаны с противоборством наркокартелей за контроль над транзитом кокаина в Соединенные Штаты. В 2017 году в стране убили около 31 тыс. человек, сообщает ТАСС. В первой половине 2018 года жертвами насилия стали 16 тыс. человек.

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