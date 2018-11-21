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Полиция Кентукки арестовала мужчину с арсеналом огнестрельного оружия

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Фото: Springfield Police Department
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Американские правоохранители арестовали мужчину с арсеналом огнестрельного оружия, готового к бою. Инцидент произошел в городе Спрингфилд (штат Кентукки) в минувший понедельник, сообщил шеф городской полиции Джим Смит.

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Как уточняет телеканал NBC, подозрительного гражданина заметили двое сотрудников промышленного предприятия LB Manufacturing. Прибывшие на место полицейские обнаружили у здания автофургон, в котором сидел мужчина с пистолетом в руке. 

Правоохранителям удалось обезоружить злоумышленника и заковать его в наручники. При 37-летнем Мэттью Смите были найдены еще два пистолета, а также полуавтоматическая винтовка AR-15 и карабин, которые находились в фургоне. 

В полиции подчеркнули, что все образцы оружия были заряжены и готовы к бою. Смиту предъявлены обвинения по четырем пунктам. 

20 ноября мужчина открыл стрельбу в госпитале «Милосердие» на востоке Чикаго (штат Иллинойс). В результате произошедшего погибли два человека.

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