Полиция Кентукки арестовала мужчину с арсеналом огнестрельного оружия

Американские правоохранители арестовали мужчину с арсеналом огнестрельного оружия, готового к бою. Инцидент произошел в городе Спрингфилд (штат Кентукки) в минувший понедельник, сообщил шеф городской полиции Джим Смит.

Как уточняет телеканал NBC, подозрительного гражданина заметили двое сотрудников промышленного предприятия LB Manufacturing. Прибывшие на место полицейские обнаружили у здания автофургон, в котором сидел мужчина с пистолетом в руке.

Правоохранителям удалось обезоружить злоумышленника и заковать его в наручники. При 37-летнем Мэттью Смите были найдены еще два пистолета, а также полуавтоматическая винтовка AR-15 и карабин, которые находились в фургоне.

В полиции подчеркнули, что все образцы оружия были заряжены и готовы к бою. Смиту предъявлены обвинения по четырем пунктам.

20 ноября мужчина открыл стрельбу в госпитале «Милосердие» на востоке Чикаго (штат Иллинойс). В результате произошедшего погибли два человека.