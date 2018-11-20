Заключенный устроил стрельбу в канадской больнице

Один человек пострадал во время стрельбы в больнице в канадском городе Кингстон (провинция Онтарио). Виновником инцидента стал доставленный в медицинское учреждение заключенный.

По данным полиции, поступившему в больницу под охраной мужчине, удалось вытащить из кобуры одного из офицеров пистолет. Преступник успел совершить два выстрела, после чего стражи правопорядка смогли отобрать оружие.

В итоге, как сообщает телеканал «Си-би-си», тяжелое ранение получил один человек. В настоящее время его жизни ничего не угрожает. Больница вернулась к штатному режиму работы.

Два человека, включая преступника, погибли при стрельбе 20 ноября в госпитале «Милосердие» на востоке Чикаго (штат Иллинойс). Еще два человека, в том числе полицейский, сейчас находятся в критическом состоянии.