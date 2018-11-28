14 торговых центров в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва

С территории 14 московских торговых центров эвакуировали людей из-за поступивших анонимных сообщений об угрозе взрыва. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Все звонки поступили в течение полутора часов — с 11:30 до 13:00, передает «Интерфакс». В общей сложности эвакуированы около 6 тыс. человек.

Среди «заминированных» торговых центров «Атриум», «Европейский», «Цветной», «Горбушкин двор».

Ранее 28 ноября СМИ сообщили об эвакуации Киевского вокзала, однако пресс-служба Дирекции железнодорожных вокзалов опровергла эту информацию и заявила агентству городских новостей «Москва», что станция работает в штатном режиме.

В сентябре 2017 года в нескольких регионах России началась волна «телефонного терроризма». Неизвестные сообщали о минировании торговых центров, культурных объектов и государственных учреждений. В результате Москва понесла ущерб в размере 150 млн рублей. По словам замглавы МВД Игоря Зубова, большая часть звонков поступала из Сирии.