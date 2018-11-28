Звонки о минировании торговых центров в Москве поступали из-за границы

Анонимные звонки о якобы заминированных торговых центрах в Москве поступили в среду, 28 ноября, из-за рубежа. Об этом сообщил представитель экстренных служб.

«Звонки анонимные из-за пределов РФ. Откуда именно идут звонки, выясняется», — цитирует источник «РИА Новости». По его словам, в общей сложности было эвакуировано 4,5 тыс. человек.

Людей эвакуировали из ТЦ «Атриум», «Вива», «Гагаринский», «Горбушкин двор», «Город», «Европейский», «Капитолий», «Звездочка», «Мегаполис», «Хорошо», «Цветной» и «Электроника на Пресне». Общее число торговых центров, где якобы были заложены взрывные устройства, достигло 12, уточняет телеканал «360».

В настоящий момент территория торговых центров оцеплена, кинологи проверяют помещения.

Кроме того, сообщалось об эвакуации Киевского вокзала, однако пресс-служба Дирекции железнодорожных вокзалов опровергла эту информацию и заявила, что станция работает в штатном режиме.

В сентябре–декабре прошлого года массовые эвакуации из-за анонимных звонков о взрывных устройствах в торговых центрах, кинотеатрах, госучреждениях, школах и вузах прошли в разных городах России. Звонки с угрозами терактов шли из лагерей сирийских боевиков, утверждали в МВД. Так, Москва понесла ущерб в размере 150 млн рублей.