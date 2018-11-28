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Путин рассказал о безнаказанности Киева

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Президент России Владимир Путин считает, что в последнее время Киеву «всё сходит с рук», независимо от происходящего. Таким образом глава государства прокомментировал недавний инцидент в Керченском проливе, который, по его словам, оказался «игрой на обострение» со стороны украинских властей.

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«Если они потребуют сегодня младенцев на завтрак, им, наверное, подадут и младенцев. А что же, скажут, они хотят кушать», — сказал российский президент на инвестфоруме «ВТБ Капитала» «Россия зовет!» в среду, 28 ноября.

Путин также отметил, что с этим нельзя ничего сделать. По его словам, столь «близорукая политика» ни к чему хорошему не приведет, так как расслабляет сегодняшнее украинское руководство.

«Расслабляет таким образом, что не побуждает к нормальной политической работе внутри страны и к проведению нормальной экономической политики», — добавил Путин.

25 ноября корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские суда не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры.

Российским военным пришлось применить силу для остановки кораблей. В настоящее время украинские суда арестованы, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

На фоне этого инцидента президент Украины Петр Порошенко объявил о введении военного положения в нескольких регионах страны. Режим будет действовать в течение 30 дней начиная с 28 ноября.

Комментируя решение Украины ввести военное положение, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что это является внутренним делом государства, однако на фоне предстоящих выборов подобные меры становятся слишком подозрительными.

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