Путин рассказал об уходе доллара от России

Многие страны мира стремятся найти альтернативу долларовым расчетам. Таким образом, американская валюта постепенно теряет позиции не только в России, заявил президент России Владимир Путин.

«У нас нет цели уходить от доллара — доллар уходит от нас», — цитирует Путина RT. По его словам, долларовые активы сокращаются, в том числе у самых крупных держателей. «Это результат вот этой политики применения санкций в том числе с использованием доллара», — подчеркнул он.

И те, кто принимает соответствующие решения, они стреляют себе уже не в ногу, а чуть выше», — заявил глава государства.

Ранее 28 ноября Путин заявил, что Россия практически ушла от импорта при производстве вооружений и военной техники. Он добавил, что власти активно занимаются развитием в сфере вооружения.

В Москве с 28 по 30 ноября проходит десятый форум «Россия зовет!», организованный банком «ВТБ Капитал». Это ведущее мероприятие по привлечению капитала в российскую экономику, а также развитию внешних экономических и деловых связей страны. В форуме также принимают участие председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, министр финансов Антон Силуанов, президент ВТБ Андрей Костин, министр экономического развития Максим Орешкин и др.