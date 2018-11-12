Макрон заявил о слишком сильной зависимости Евросоюза от доллара

Страны Евросоюза слишком сильно зависят от доллара и до сих пор не смогли представить ему адекватную альтернативу. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

По его словам, это происходит в результате того, что доллар из-за своей силы обладает международной экстерриториальностью. Кроме того он отметил, что ЕС пока не удалось сделать евро таким же сильным, пишет ТАСС.

Также французский лидер считает, что зависимость стран и корпораций от американской валюты является проблемой, в том числе и с точки зрения суверенитета. С целью уменьшения этой зависимости Макрон предложил работать с европейскими финансовыми институтами и партнерами, наращивая потенциал.

Президент уверен, что для стабильности мирового порядка крепкая валюта подобно доллару необходима, однако у нее должна быть альтернатива. Макрон считает, что одной из них должен стать евро. Сейчас это не происходит на глобальном уровне, но существует в определенных регионах.

11 ноября в Париже состоялись мероприятия по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. На них собрались многие мировые лидеры, в том числе российский президент Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель.