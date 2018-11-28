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Путин заявил об уходе от импорта при производстве военной техники

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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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Россия практически ушла от импорта при производстве вооружений и военной техники. С таким заявление выступил российский президент Владимир Путин в среду, 28 ноября, на инвестиционном форуме «Россия зовет!».

«Если кому-то это хочется закрыть своими руками российский рынок, я уже не говорю, в области военной техники, там мы практически ушли вообще от импорта», — заявил президент.

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По его словам, государство активно занимается развитием в сфере вооружения. «Стабильно, два раза в год собираясь с представителями оборонно-промышленного комплекса и Вооруженных сил», — цитирует Путина «РИА Новости».

В Москве с 28 по 30 ноября проходит десятый форум «Россия зовет!», организованный банком «ВТБ Капитал». Это ведущее мероприятие по привлечению капитала в российскую экономику, а также развитию внешних экономических и деловых связей страны. В форуме также принимают участие председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, министр финансов Антон Силуанов, президент ВТБ Андрей Костин, министр экономического развития Максим Орешкин и др.

Ранее в этот же день Путин заявил на форуме «Россия зовет!», что для реализации плана по развитию экономического потенциала страны потребуются большие вложения со стороны государства. В связи с этим 2,3 трлн рублей будет выделено в 2019–2021 года из федерального бюджета. Российский лидер при этом пообещал сохранить ответственный подход государства к управлению госфинансами, а также балансу доходов и расходов.

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