Путин назвал основные задачи по развитию Вооруженных сил

Президент России Владимир Путин призвал держать на контроле мобилизационную готовность предприятий оборонно-промышленного комплекса и отрабатывать практику внезапных проверок в частях. Об этом он заявил в ходе совещания по военной тематике 19 ноября.

Глава государства подчеркнул, что во время боевой подготовки войск необходимо учитывать опыт проведения операций в Сирии.

«В ходе маневров, командно-штабных учений, морских походов нужно отрабатывать всё более сложные нешаблонные, нестандартные задачи, развивать практику внезапных проверок частей и соединений», — цитирует его «РИА Новости».

Кроме того, Путин указал на необходимость постоянно контролировать мобилизационную готовность федеральных и региональных органов исполнительной власти.

Помимо этого, президент поставил задачу дальнейшего оснащения армии и флота современным вооружением и техникой без вовлечения в гонку вооружений.

«Мы видим, что за последние годы обстановка на планете не стала спокойнее, к сожалению. В ряде регионов она даже ухудшилась», — пояснил глава государства. Также Путин призвал уделить внимание воспитательной работе с личным составом.

14 ноября начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны РФ Александр Шевченко сообщил, что в этом году на баланс российской армии поступило около 200 танков.