Путин рассказал о темпах перевооружения войск

Президент России Владимир Путин заявил, что темпы переоснащения войск более современным оружием в целом обеспечиваются. Особое внимание отдается разработке и поставке в армию перспективных систем и комплексов.

Как сообщает во вторник, 20 ноября, «РИА Новости», об этом российский лидер рассказал на совещании по вопросам выполнения гособоронзаказа. В соответствии с новой государственной программой вооружения, к 2021 году доля современных вооружений в армии и на флоте будет составлять не менее 70%.

Переоснащение войск позволит решать перспективные задачи, в первую очередь по сохранению стратегического паритета, добавил глава государства.

20 ноября сообщалось, что в ближайшее время новейшие отечественные военные корабли получат сверхзвуковую дальнобойную ракету, которая войдет в состав комплекса противовоздушной обороны «Полимент-Редут». По мнению экспертов, это усилит ПВО флота и кардинально увеличит его боевые возможности.