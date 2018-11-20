Прямой эфир

Путин рассказал о темпах перевооружения войск

0
Фото: Global Look Press/Kremlin Pool
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин заявил, что темпы переоснащения войск более современным оружием в целом обеспечиваются. Особое внимание отдается разработке и поставке в армию перспективных систем и комплексов.

«Пожиратель грунта»: вооруженные силы получат БУМ-машину
Она позволит за считанные часы создать укрепрайон даже в Заполярье

Как сообщает во вторник, 20 ноября, «РИА Новости», об этом российский лидер рассказал на совещании по вопросам выполнения гособоронзаказа. В соответствии с новой государственной программой вооружения, к 2021 году доля современных вооружений в армии и на флоте будет составлять не менее 70%.

Переоснащение войск позволит решать перспективные задачи, в первую очередь по сохранению стратегического паритета, добавил глава государства.

20 ноября сообщалось, что в ближайшее время новейшие отечественные военные корабли получат сверхзвуковую дальнобойную ракету, которая войдет в состав комплекса противовоздушной обороны «Полимент-Редут». По мнению экспертов, это усилит ПВО флота и кардинально увеличит его боевые возможности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Российские военные получат новую версию огнеметной системы «Солнцепек»
Шквал огня: как переоснащают российскую артиллерию
Начальник Ракетных войск и артиллерии (РВиА) Сухопутных войск генерал-лейтенант Михаил Матвеевский — о новейших системах вооружения

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017