Сбить со света: корабли получат новые зенитные ракеты

Российские фрегаты и корветы смогут сбивать крылатые и баллистические ракеты на расстояниях в сотни километров. Они также получат возможность перехватывать палубные самолеты прямо над авианосцем. В ближайшее время новейшие отечественные военные корабли получат сверхзвуковую дальнобойную ракету, которая войдет в состав комплекса противовоздушной обороны «Полимент-Редут». Эксперты считают, что это усилит ПВО флота и кардинально увеличит его боевые возможности, позволив обеспечить защиту стратегических объектов.

В Минобороны «Известиям» рассказали, что для зенитных комплексов «Полимент-Редут», находящихся на вооружении кораблей военно-морского флота, разрабатываются новые дальнобойные сверхзвуковые управляемые ракеты. Ожидается, что испытания нового боеприпаса пройдут уже в следующем году. В дальнейшем новинка войдет в состав вооружения фрегатов проекта 22350 «Адмирал Горшков», корветов проекта 20380 и других перспективных боевых кораблей, имеющих комплекс «Полимент-Редут».

По данным «Известий», новая зенитная управляемая ракета (ЗУР) будет создана с использованием технологического задела ракеты 40Н6, а также ракет семейства 9М96 и 9М100. Точные тактико-технические характеристики новинки пока не известны. Но, предположительно, она будет способна поражать аэродинамические цели на расстоянии до 400 км и высоте до 35 км.

Благодаря новой ракете и комплексу «Полимент-Редут» корабли ВМФ получат «длинную руку». Они смогут создать вокруг морских и наземных объектов безопасную зону в радиусе несколько сотен километров. Ее не смогут преодолеть ни крылатые и баллистические ракеты, ни даже беспилотники. Корабли смогут в том числе сбивать палубные ударные самолеты прямо над авианосцем.

«Полимент-Редут» — это уникальный, во многом не имеющий аналогов в мире комплекс корабельного ПВО. Сейчас в его боекомплект входят три типа зенитных управляемых ракет (ЗУР) вертикального старта: 9М100, 9М96 и 9М96Д.

Высокая эффективность зенитных ракет обеспечена современными техническими решениями. В частности, комбинированной системой управления наведением ракеты (сначала ракета идет по команде радиолокатора, а затем включает головку самонаведения). Это дает оптимальную траекторию полета и высокоточное наведение в том числе на маневрирующие цели.

По сравнению с корабельными системами ПВО прошлого поколения, у «Полимент-Редут» в несколько раз увеличилась вероятность поражения целей и выросла огневая производительность (так официально называется количество одновременно запущенных ракет). При этом сам комплекс отличается небольшими габаритами. Его легко разместить даже на весьма компактных кораблях — к примеру, на корветах.

Корабельные ЗУР — это технически сложные изделия, ведь они работают в «совершенно другой среде», в отличие от своих сухопутных аналогов, рассказал «Известиям» главный редактор интернет-проекта MilitaryRussia Дмитрий Корнев.

— На кораблях ВМФ пуски производятся из вертикальных транспортно-пусковых контейнеров, которые установлены под палубой, — отметил эксперт. — Этим продиктован ряд специфических условий, которые надо соблюдать при эксплуатации комплексов ПВО. Например, у них другой режим хранения боеприпасов — особенные требования к показателям влажности и температуры. Часто вносятся изменения и в режим пуска. У морских ЗУР есть изменения в конструкции транспортно-пусковых контейнеров, стартового устройства (порохового аккумулятора давления, который выбрасывает ракету из контейнера. — «Известия»). Также отличается от сухопутных аналогов система управления и наведения.

Новая ракета усилит ПВО флота и увеличит его возможности, рассказал «Известиям» военно-морской эксперт Прохор Тебин. Корабли ВМФ получат многоэшелонированную систему, отметил он. На дальних подступах будут работать новые сверхдальнобойные средства ПВО. В том случае, если самолеты или ракеты вероятного противника прорвутся, их добьют в ближнем бою другими боеприпасами. Даже самые современные противокорабельные ракеты редко имеют дальность действия более 400 км, что позволит уничтожать их носители в момент атаки или на подходе, подчеркнул эксперт.

Вооруженные силы уделяют максимум внимания ПВО. Сейчас в Крыму разворачивают автоматизированную систему управления (АСУ), которая объединит в боевой контур все средства противовоздушной обороны и авиацию полуострова. Под единое управление перейдут истребители, бомбардировщики, штурмовики, боевые вертолеты, беспилотники, а также комплексы ПВО и радары.