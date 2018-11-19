Шквал огня: как переоснащают российскую артиллерию

К 2020 году как минимум 70% артиллерии в Сухопутных войсках будет представлено новейшими образцами. Среди них — гаубица «Коалиция-СВ», ставшая первым шагом на пути к роботизации артсистем, противотанковый ракетный комплекс «Корнет-Д1» и другие. Для них придумали новый режим работы — «Шквал огня», когда снаряды, выпущенные из одного орудия под разными углами, поражают цель одновременно. О современных и перспективных российских системах вооружения и методах их использования в преддверии Дня ракетных войск и артиллерии «Известиям» рассказал начальник РВиА Сухопутных войск генерал-лейтенант Михаил Матвеевский.

— Как за последние годы изменилась структура ракетных войск и артиллерии? Каковы сегодня приоритеты развития этого рода войск?

— За последние пять-шесть лет основные усилия были направлены на совершенствование боевого состава и завершение формирования армейских комплектов ракетных войск и артиллерии на всех стратегических направлениях.

Основное направление развития — переход на разведывательно-огневую систему. Она объединена общим автоматизированным управлением.

Уже сегодня ракетные войска и артиллерия имеют основные признаки этой системы. Ракетные, реактивные и артиллерийские подразделения применяются в виде разведывательно-ударных комплексов, обеспечивающих поражение объектов противника в режиме реального времени. Эти комплексы включают средства разведки, поражения, а также современные системы управления, обеспечивающие их применение в автоматизированном режиме.

При этом минимизируется цикл «разведка–поражение», что позволяет в несколько раз сократить время от момента обнаружения целей до их уничтожения.

Новое оружие для «богов войны»

— Какие модернизированные и новые системы вооружения и военной техники поступают сейчас в подразделения и части РВиА? Как они меняют облик войск?

— В войска продолжают поступать современные модернизированные самоходные гаубицы 2С19М2 «Мста-СМ». Система обладает повышенной скорострельностью и точностью.

Гордость российской армии — модернизированные реактивные системы залпового огня среднего калибра «Торнадо-Г», а также крупного калибра — «Торнадо-С», обладающие возможностью автоматизированного наведения боевой машины на цель. Преимущества данных систем — повышенное могущество и расширенная номенклатура реактивных снарядов, улучшенные характеристики по точности стрельбы, высокая скорострельность и увеличенная дальность стрельбы.

Уверенно можно сказать, что поступающие в войска на данном этапе отечественные образцы ракетно-артиллерийского вооружения не только не уступают самым современным зарубежным аналогам, но и по некоторым параметрам превосходят их.

Мы не стоим на месте и продолжаем работу в этом направлении, создавая новые перспективные высокотехнологичные средства огневого поражения, разведки и управления.

К концу 2020 года мы планируем завершить комплекс мероприятий, направленных на оснащение ракетных войск и артиллерии современными образцами вооружения, до уровня не ниже 70%.

— Высокоточное оружие — устойчивый тренд современных войн. Какие комплексы поступают в войска, рассматриваются ли варианты широкого применения высокоточных боеприпасов в обычных артиллерийских системах?

— Вы совершенно правы. В современных военных конфликтах всё чаще применяются различные типы высокоточного оружия, доля которых составляет до 80%. При этом ставка делается прежде всего на высокоточные средства дальнего огневого поражения. Применительно к России наиболее известен поступивший в войска перспективный ракетный комплекс «Искандер-М», не имеющий аналогов в мире.

Что касается существующих высокоточных средств поражения для артиллерийских систем, то следует отметить, что принятые в настоящее время высокоточные боеприпасы создавались в конце прошлого века и ограниченность их применения была обусловлена возможностями средств разведки и целеуказания.

В настоящее время ситуация кардинально поменялась. Сейчас ведется целый комплекс работ, достаточно сказать, что с 2009 года в Минобороны России успешно реализуется профильная комплексная целевая программа, направленная на достижение характеристик высокоточного оружия, отвечающих мировому уровню развития.

На пути к роботизации

— Какое новое вооружение сегодня разрабатывается для артиллерии на перспективу? Есть ли проекты создания новых реактивных систем залпового огня, противотанковых самоходных комплексов, комплексов разведки?

— В ближайшее время завершится разработка межвидового артиллерийского комплекса «Коалиция-СВ». Комплекс уже проходит опытную эксплуатацию в войсках. Он обладает инновационным режимом стрельбы «Шквал огня», в ходе которого несколько снарядов, выпущенных из одного орудия под разными углами, одновременно достигают цели. Этот комплекс — первый шаг на пути роботизации артиллерийских систем. В нем создано безлюдное боевое отделение, а процессы подготовки орудия к стрельбе осуществляются автоматически, без участия человека.

Завершается разработка целой линейки вооружения батальонного звена «Набросок» на различных базовых шасси, в том числе для применения в арктическом регионе.

В рамках развития реактивных систем залпового огня, как уже было отмечено, идет наращивание возможностей не так давно принятых на вооружение РСЗО семейства «Торнадо» за счет расширения номенклатуры применяемых реактивных снарядов.

Завершается работа по принятию на вооружение противотанкового ракетного комплекса «Корнет-Д1», способного гарантированно поражать высокозащищенные объекты, а также низколетящие воздушные цели. Комплекс разрабатывается в двух вариантах — на колесном и гусеничном шасси — для применения как в Сухопутных, так и в Воздушно-десантных войсках.

В части развития средств артиллерийской разведки завершаются разработки радиолокационных комплексов с повышенными характеристиками по дальности обнаружения целей и точности определения координат. В ходе Международного военно-технического форума «Армия-2018» был представлен опытный образец перспективного радиолокационного комплекса разведки огневых позиций «Ястреб-АВ» и перспективная переносная радиолокационная станция «Аистенок-М».

— Как меняется артиллерия с приходом современных технологий? Насколько широко используются беспилотники?

— Современные технологии позволяют нам повысить эффективность огневого поражения за счет массирования налетов без увеличения количества привлекаемой артиллерии. Как я уже говорил, в артиллерии используется режим стрельбы «Шквал огня», а современная РСЗО «Торнадо-С» обладает возможностью стрельбы по восьми целям одновременно за счет разведения снарядов на траектории их полета.

Учитывая опыт военных конфликтов последних лет, в интересах ракетных войск и артиллерии активно используются беспилотные летательные аппараты, обеспечивающие разведку и контроль огневого поражения на значительных дальностях в режиме реального времени.

Военная хитрость и упорство

— Опыт локальных войн, в том числе в Сирии, показывает, что артиллерии приходится действовать в отсутствие фронта. Порой невозможно спрогнозировать, в какой момент и с какой стороны может появиться противник. Готовы ли РВиА к новым вызовам?

— На всех тактических занятиях и учениях у нас создается обстановка, требующая проявления инициативы, военной хитрости, настойчивости и упорства.

В подготовке особое внимание уделяется практическим вопросам: вскрытию и подавлению огневых средств и системы управления противника, организации своей эффективной системы огня, использованию результатов огневого поражения, осуществлению маневра, защите войск от воздействия противника. Большое внимание уделяется и обучению младших командиров, которые должны уметь самостоятельно, без помощи офицера, готовить свои подразделения, расчеты, экипажи к бою и уверенно руководить ими, а в случае необходимости — быть готовыми заменить в бою офицера. В ходе учебы отрабатываются вопросы ориентирования орудий одновременно в нескольких направлениях стрельбы, построения боевого порядка на увеличенных расстояниях.

— Увеличивается ли доля военнослужащих по контракту? Успевают ли призывники за год службы освоить сложные артсистемы и системы управления? Возросла ли в целом роль солдата в артиллерии?

— Ракетные войска и артиллерия, наряду с другими войсками, оснащенными высокотехнологичными, сложными в эксплуатации образцами вооружения, в первоочередном порядке комплектуются военнослужащими по контракту. Прежде всего это сержанты, выполняющие наиболее сложные и ответственные задачи. К примеру, вычислитель, наводчик и, конечно, командир орудия. Вместе с тем подготовка вооружения к стрельбе требует выполнения и менее сложных операций, решение которых и возложено на военнослужащих по призыву.

В учебные центры боевого применения ракетных войск и артиллерии и Михайловскую артиллерийскую академию в первоочередном порядке поступают все современные образцы ракетно-артиллерийского вооружения. Успешно используются современные оперативно-тактически комплексы «Искандер-М», РСЗО «Торнадо-Г», самоходные гаубицы «Мста-СМ», комплексы артиллерийской разведки «Зоопарк-1М» и «Аистенок». При этом большая часть учебных задач отрабатывается на современной тренажерной базе.