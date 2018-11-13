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Корабли против «тачанок»: корветы возьмут «шахид-мобили» на прицел

Экипажи российских МРК учатся прикрывать десант и спецназовцев огнем артиллерии
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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Минобороны включило в программу боевой подготовки для малых ракетных кораблей новое упражнение. Оно разработано по опыту боевых действий в Сирии. Это стрельба из артиллерийской установки по объектам на берегу, в первую очередь по так называемым тачанкам (джипам с крупнокалиберными пулеметами). При этом корабль должен вести огонь на большой скорости (15–18 узлов), выполняя маневры уклонения.

По мнению экспертов, новые навыки пригодятся корабельным артиллеристам для поддержки высадки десантов или действий групп спецназа.

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Как рассказали «Известиям» в Главкомате ВМФ, на основе опыта сирийской кампании в программу боевой подготовки малых ракетных кораблей (корветов — по классификации НАТО) были внесены изменения. Появилось новое упражнение — стрельба из универсальной корабельной артиллерийской установки АК-176 по объектам на берегу. Особенность упражнения в том, что вести огонь нужно на ходу (на скорости 15–18 узлов) по реальным целям, имитирующим легкобронированную технику.

В состав вооружения МРК проекта 12341 входит 76,2-миллиметровая одноствольная артиллерийская установка АК-176, предназначенная для борьбы с морскими и воздушными целями. Она устанавливается в носовой части корабля. Ее скорострельность 30, 60 или 120 выстрелов в минуту. Однако такой темп стрельбы применяется лишь в крайних случаях. Обычно огонь ведется короткими очередями. Каждый осколочно-фугасный снаряд содержит 400 г взрывчатого вещества, что позволяет гарантированно вывести из строя легкобронированную цель — бронетранспортер, «шахид-мобиль» или джип с пулеметом. Артустановки АК-176 имеются на МРК проекта 22800 «Каракурт», а также на новейших патрульных кораблях проектов 22160 и 23550.

По опыту сирийской кампании российские Сухопутные войска стали активно отрабатывать на учениях борьбу с «тачанками» и «шахид-мобилями», не остались в стороне и моряки, отметил в беседе с «Известиями» военно-морской эксперт Дмитрий Болтенков.

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— Пушка калибра 76,2 мм легко уничтожит постройку или автомобиль, но стрельба по береговым целям, особенно по движущимся, — весьма непростая задача, которая требует навыка и подготовки, поэтому надо тренироваться заранее, — пояснил эксперт. — Традиционно основное предназначение МРК — борьба с надводными кораблями противника. Однако возможностей их артиллерии вполне достаточно для небольших рейдов или поддержки десанта. Израильтяне, например, активно применяли свои ракетные катера для разного рода спецопераций.

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По словам Дмитрия Болтенкова, на корветы может быть возложена задача подавления огневых точек противника на берегу и уничтожение техники. При этом они достаточно маневренные, чтобы уклониться от ответного огня.

— Современные корабли не имеют брони и достаточно уязвимы для огня с берега. Так, в ходе фолклендского конфликта британские морские пехотинцы с помощью обычных противотанковых гранатометов серьезно повредили аргентинский корвет, оказывавший поддержку десанту на одном из островов архипелага, — рассказал эксперт. — Впрочем, именно пушки корвета в итоге заставили англичан капитулировать.

В последние годы подавление береговых целей артиллерией флота всё активнее отрабатывается на учениях российского ВМФ. Лучше всего для этого подходят пушки калибром 100 мм (такие стоят на МРК проекта 21631 «Буян-М» и фрегатах проекта 11356) и более. Например, эсминцы проекта 956 «Сарыч» несут по четыре 130-миллиметровых орудия в двух двухорудийных башнях и способны за минуту обрушить на противника до 180 снарядов, в каждом из которых примерно по три с половиной килограмма взрывчатки.

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