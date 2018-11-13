Беспилотный налет: войска научатся отражать массовые атаки дронов

Вооруженные силы разрабатывают тактику отражения групповых налетов беспилотников на военные базы. Российская армия стала первой в мире, которой пришлось столкнуться с этой угрозой в боевых условиях. Опыт, полученный во время обороны базы Хмеймим, лег в основу программы подготовки. Действия в условиях массированного удара БПЛА со следующего года будут отрабатываться на всех крупных учениях. Апробацию новая методика прошла во время маневров Черноморского флота.

Минобороны разрабатывает тактику противодействия массированному налету беспилотников, сообщили «Известиям» в военном ведомстве. Впервые она была апробирована во время учений Черноморского флота возле берегов Крыма в октябре этого года. Сценарий учений писался с учетом сирийского опыта. Во время тренировок подразделения БПЛА имитировали групповые удары по флотским объектам, а силы флота учились отражать нападение.

Командование положительно оценило этот опыт и приняло решение развивать программы боевой подготовки в этом направлении. Уже в следующем году новый элемент будет добавлен в программы всех крупных учений.

При обороне объектов задействуют разнородные средства ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), корабли и авиацию. Они управляются из единого центра в режиме реального времени. Командиры соединений учатся вовремя оценивать угрозу и координировать разнородные силы и средства для уничтожения дронов.

Практику во время тренировок получили и операторы БПЛА, которые учились группами прорывать эшелонированную ПВО полуострова.

— Объединение информации от радиотехнической разведки, радиолокационной разведки, обмен между различными потребителями укладывается в концепцию сетецентрических войн, — пояснил «Известиям» военный эксперт Дмитрий Корнев. — По сути, отрабатывалась технология войн будущего, предполагающих создание единого межвидового информационного пространства. Предполагаю, что в учениях принимали участие части радиотехнической разведки, развернутые в Крыму в 2014 году, и, судя по всему, они работали в единой системе.

Групповые налеты беспилотников — новая тактика террористов. Расчет делается на то, что средства разведки и ПВО просто не успеют отследить и уничтожить все цели, и хоть один аппарат прорвется и нанесет удар. Даже одна бомба, сброшенная с единственного прорвавшегося через ПВО дрона, может «окупить» все предприятие. Террористы уже научились (вернее, их научили) собирать беспилотники чуть ли не в гаражах из купленных на интернет-аукционах комплектующих, так что стоимость таких аппаратов относительно невелика. Ущерб же в случае попадания бомбы в самолет или склад боеприпасов может исчисляться миллионами долларов. Не говоря уже о том, какому риску подвергаются жизни военнослужащих.

Впервые в истории тактика массовой атаки дронов была применена против российской армии. В начале января этого года боевики направили более десятка БПЛА на российские базы Хмеймим и Тартус в Сирии. Как сообщили позднее в Минобороны, аппараты были частично уничтожены российскими средствами ПВО, частично перехвачены средствами радиоэлектронной борьбы. Впоследствии террористы неоднократно делали безуспешные попытки прорвать российскую оборону на базах. 25 октября российский МИД подтвердил данные Минобороны о том, что за январской атакой стояли американские военные, а пресс-секретарь главы президента Дмитрий Песков сообщил, что этот вопрос будет обсуждаться 11 ноября в ходе встречи на высшем уровне.

Ранее «Известия» писали, что в программу боевой подготовки Сухопутных войск, ВДВ и морской пехоты вошли также упражнения контрольных стрельб по поражению беспилотных аппаратов из штатного оружия — пулеметов, винтовок, пушек танков и БМП. Впервые эта система обучения была отработана на стратегических учениях «Восток-2018» в сентябре.