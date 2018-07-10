Отстрел дронов включили в боевую подготовку

Войска научатся сбивать беспилотники из автоматов, пулеметов, снайперских винтовок и даже автоматических пушек. Теперь бороться с современной угрозой будет не только войсковая ПВО, но и личный состав Сухопутных войск, морской пехоты и ВДВ. Уже этой осенью военные начнут осваивать специальные упражнения. Как рассказали «Известиям» в Минобороны, новая система борьбы с дронами была разработана с учетом опыта боевых действий в Сирии.

Упражнения вошли в программу боевой подготовки Сухопутных войск, Военно-морского флота (в его состав входят бригады береговой обороны и морская пехота), а также Воздушно-десантных войск. Уже разработаны учебные места, мишени и алгоритм действий личного состава. Согласно новой редакции программы боевой подготовки, военнослужащие не просто будут учиться стрелять по имитирующей беспилотный аппарат мишени, но и отрабатывать действия в составе подразделения. Учебные задачи по поражению БПЛА будут выполняться при проведении боевых стрельб взводов, а также ротных, батальонных и бригадных тактических учений. Предполагается, что тренировки по стрельбе будут проводиться как в дневное, так и в ночное время, зимой и летом.

Тренироваться сбивать беспилотники станут не только стрелковые подразделения, но и танкисты, и артиллеристы. А кроме того, военнослужащие подразделений боевого и материально-технического обеспечения (разведчики, связисты, ремонтники и т.д.). Иными словами, уметь поразить квадрокоптер должен будет каждый — от стрелка-автоматчика до кашевара.

Определенный опыт борьбы с воздушными целями у общевойсковых и десантных частей и подразделений накоплен с давних времен. Еще в годы Великой Отечественной войны пехотинцы пытались сбивать низколетящие самолеты из винтовок и пулеметов, и порой успешно. В послевоенное время на танках начали устанавливать зенитные пулеметы для борьбы с вертолетами и штурмовиками. Но мастерство борьбы именно с дронами войскам еще только предстоит отточить, рассказал «Известиям» экс-начальник главного штаба Сухопутных войск генерал-полковник Юрий Букреев.

— Это очень сложная задача — поразить малоразмерные объекты, постоянно меняющие направление полета, — отметил генерал-полковник. — Надо нарабатывать этот опыт. Очень правильно, что программы боевой подготовки постоянно совершенствуются. Раз появилось новое средство, нужно с ним бороться.

Когда в Советской армии отрабатывались навыки по стрельбе по воздушным целям, мишени закреплялись на мачтах и приводились в движение с помощью тросов, рассказал военный эксперт Виктор Мураховский. В современных условиях на занятиях можно использовать и реальные квадрокоптеры, с помощью которых командир может отрабатывать управление огнем подразделения (личный состав отрабатывает порядок действий по команде, без боевой стрельбы).

— В боевой обстановке общевойсковые подразделения, как правило, будут вести борьбу с малогабаритными низколетящими дронами. Обычно они выполняют разведывательные функции. Сбить такой аппарат необходимо как можно быстрее, иначе вскоре может последовать артиллерийский удар. Не всегда это могут оперативно сделать средства ПВО, — пояснил эксперт. — На танках и самоходных артиллерийских установках стоят зенитные пулеметы НСВТ калибра 12,7. Современные модификации боевых машин пехоты и десанта оснащены 30-миллиметровыми автоматическими пушками, угол наклона которых позволяет вести огонь по воздушным целям. Сбивать беспилотники может также спешенная пехота — сосредоточенным огнем.

Виктор Мураховский добавил, что стрелять из автомата по воздушной цели можно из разных положений, например, лежа на спине или стоя в окопе, упираясь в его заднюю стенку. При стрельбе из пулемета под него подкладывают 2–3 вещмешка, что позволяет вести огонь по воздушной цели.

Эксперты называют боевые действия в Сирии «войной беспилотников». В боях активно применяются различные военные, коммерческие и самодельные БПЛА. Наиболее активно такие изделия использует запрещенное в России Исламское государство. Воздушное оружие ИГИЛ — это коммерческие квадрокоптеры с самодельными бомбами. На счету таких изделий несколько десятков уничтоженных иракских танков и боевых машин. Также эти беспилотники бомбили российских военных инженеров, наводивших переправы через Евфрат.