Минобороны опубликовало уникальный архив ко Дню ракетных войск

Министерство обороны России в преддверии Дня ракетных войск и артиллерии опубликовало на своем сайте уникальный архив.

В подборку вошли документы о боевых действиях и формировании летом 1941 года первой специальной батареи «РС», возглавляемой капитаном Иваном Флеровым. Во время Великой Отечественной войны «подобные подразделения стали настоящим кошмаром для фашистских войск», отметили в Минобороны.

Также опубликована инструкция по организации и проведению нового тактического артиллерийского приема — «огневого вала», которая открыла новую главу в применении артогня.

Представлен и уникальный документ о переименовании острова Спорный на Волге, где в разгар ожесточенных боев за Сталинград размещались огневые позиции артдивизиона.

Особый интерес пользователей, полагают в Минобороны, вызовут материалы о подвигах артиллеристов братьев-близнецов Дмитрия и Якова Луканиных и данные о лейтенанте-минометчике Петре Тодоровском, который позже станет знаменитым режиссером и народным артистом РСФСР.

День ракетных войск и артиллерии празднуется 19 ноября.

Дата выбрана в память о неоценимом вкладе артиллерийских частей Красной армии в ход Сталинградской битвы осенью 1942 года, благодаря которому советские войска смогли перейти в контрнаступление.

22 сентября Минобороны рассекретило документы о премиях красноармейцев во время войны и расходах Советского Союза на технику и вооружения.