Прямой эфир

Минобороны опубликовало уникальный архив ко Дню ракетных войск

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство обороны России в преддверии Дня ракетных войск и артиллерии опубликовало на своем сайте уникальный архив. 

Шквал огня: как переоснащают российскую артиллерию
Начальник Ракетных войск и артиллерии (РВиА) Сухопутных войск генерал-лейтенант Михаил Матвеевский — о новейших системах вооружения

В подборку вошли документы о боевых действиях и формировании летом 1941 года первой специальной батареи «РС», возглавляемой капитаном Иваном Флеровым. Во время Великой Отечественной войны «подобные подразделения стали настоящим кошмаром для фашистских войск», отметили в Минобороны.

Также опубликована инструкция по организации и проведению нового тактического артиллерийского приема — «огневого вала», которая открыла новую главу в применении артогня.

Представлен и уникальный документ о переименовании острова Спорный на Волге, где в разгар ожесточенных боев за Сталинград размещались огневые позиции артдивизиона.

Особый интерес пользователей, полагают в Минобороны, вызовут материалы о подвигах артиллеристов братьев-близнецов Дмитрия и Якова Луканиных и данные о лейтенанте-минометчике Петре Тодоровском, который позже станет знаменитым режиссером и народным артистом РСФСР.

День ракетных войск и артиллерии празднуется 19 ноября.

Дата выбрана в память о неоценимом вкладе артиллерийских частей Красной армии в ход Сталинградской битвы осенью 1942 года, благодаря которому советские войска смогли перейти в контрнаступление.

22 сентября Минобороны рассекретило документы о премиях красноармейцев во время войны и расходах Советского Союза на технику и вооружения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В России создадут новейший артиллерийский комплекс «Набросок»
Минобороны РФ опубликовало кадры первого полета бомбардировщика Ту-95

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017