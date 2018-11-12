Минобороны РФ опубликовало кадры первого полета бомбардировщика Ту-95

Министерство обороны России опубликовало кадры первого полета стратегического бомбардировщика Ту-95 в честь 66-й годовщины первого полета этой машины.

Ту-95 — самый скоростной самолет с винтовыми двигателями в мире. За время эксплуатации машина претерпела около 30 модификаций. Проводились испытания экспериментального бомбардировщика с ядерным реактором.

Первый боевой опыт экипажи Ту-95 получили в ходе операции ВКС РФ в Сирии, когда бомбардировщики нанесли удар по объектам террористов с помощью крылатых ракет, сообщает телеканал «Звезда».

Советник первого заместителя гендиректора концерна «Радиоэлектронные технологии» Владимир Михеев сообщил 9 ноября, что в России началось серийное производство комплексов радиоэлектронной борьбы для крылатых ракет. Носителями ракет Х-101 и Х-102 выступают стратегические ракетоносцы Ту-22М3, Ту-95 и Ту-160.