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Минобороны РФ опубликовало кадры первого полета бомбардировщика Ту-95

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Фото: РИА Новости/Г. Омельчук
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Министерство обороны России опубликовало кадры первого полета стратегического бомбардировщика Ту-95 в честь 66-й годовщины первого полета этой машины.

Ту-95 — самый скоростной самолет с винтовыми двигателями в мире. За время эксплуатации машина претерпела около 30 модификаций. Проводились испытания экспериментального бомбардировщика с ядерным реактором.

Первый боевой опыт экипажи Ту-95 получили в ходе операции ВКС РФ в Сирии, когда бомбардировщики нанесли удар по объектам террористов с помощью крылатых ракет, сообщает телеканал «Звезда».

Советник первого заместителя гендиректора концерна «Радиоэлектронные технологии» Владимир Михеев сообщил 9 ноября, что в России началось серийное производство комплексов радиоэлектронной борьбы для крылатых ракет. Носителями ракет Х-101 и Х-102 выступают стратегические ракетоносцы Ту-22М3, Ту-95 и Ту-160.

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