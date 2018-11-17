Российские военные получат новую версию огнеметной системы «Солнцепек»

Российские специалисты разрабатывают новую версию боевой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек». Изменится не только сама машина, но и характеристики боеприпасов, сообщил «Интерфаксу» источник в оборонно-промышленном комплексе.

Система может выпустить залпом 24 термобарических снаряда на расстояние до 6 км. Площадь поражения составляет 4 га.

Глава концерна «Техмаш» Владимир Лепин отметил, что установка «не оставляет ничего живого, и скрыться от нее даже в защищенных объектах, таких как блиндажи, практически невозможно».

Система была принята на вооружение в 2001 году. Ее модернизированная версия с автоматической системой наведения поступает в российскую армию с 2018 года. ТОС-1А «Солнцепек» использует шасси танка Т-72. Установка использовалась в ходе военного конфликта в Сирии.

В середине октября в Минобороны РФ сообщили, что Воздушно-космические силы (ВКС) России в ближайшее время получат несколько зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» и полк зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф».