Три новых подразделения появятся в ВДВ

Армейская авиация, а также подразделения противовоздушной и противоракетной обороны войдут в формирования Воздушно-десантных войск. Об этом в пятницу, 16 ноября, сообщил заместитель командующего ВДВ генерал-лейтенант Александр Вязников на встрече с военными атташе 67 государств.

По словам Вязникова, «для нейтрализации возможных угроз идет дальнейшее развитие мобильной компоненты ВС».

«В перспективе наземный компонент будет усилен формированиями, в состав которых войдут подразделения армейской авиации, противовоздушной и противоракетной обороны», — цитирует генерала «РИА Новости».

Вязников добавил, что эти подразделения будут обладать интегрированными возможностями по борьбе с противником.

Ранее в ноябре «Известия» писали, что в российских вооруженных силах вновь появятся ротные замполиты. Изменения вызваны созданием Главного военно-политического управления (ГлавВоенПУР). Ожидается, что к 1 декабря такие специалисты будут работать во всех армейских подразделениях.



