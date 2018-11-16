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Три новых подразделения появятся в ВДВ

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Армейская авиация, а также подразделения противовоздушной и противоракетной обороны войдут в формирования Воздушно-десантных войск. Об этом в пятницу, 16 ноября, сообщил заместитель командующего ВДВ генерал-лейтенант Александр Вязников на встрече с военными атташе 67 государств.

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По словам Вязникова, «для нейтрализации возможных угроз идет дальнейшее развитие мобильной компоненты ВС».

«В перспективе наземный компонент будет усилен формированиями, в состав которых войдут подразделения армейской авиации, противовоздушной и противоракетной обороны», — цитирует генерала «РИА Новости».

Вязников добавил, что эти подразделения будут обладать интегрированными возможностями по борьбе с противником.

Ранее в ноябре «Известия» писали, что в российских вооруженных силах вновь появятся ротные замполиты. Изменения вызваны созданием Главного военно-политического управления (ГлавВоенПУР). Ожидается, что к 1 декабря такие специалисты будут работать во всех армейских подразделениях.

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