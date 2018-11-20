«Пожиратель грунта»: вооруженные силы получат БУМ-машину

Российские саперы за считанные часы создадут укрепления, жилые городки и минные поля. Минобороны завершает испытание машины БУМ-2. Она предназначена для бурения бетона и любых типов грунта, включая скальный, а самое главное — вечной мерзлоты. Также машина может помочь в случае ЧС — например, при спасении людей, находящихся под завалами, отмечают эксперты.

В Минобороны «Известиям» рассказали, что в Ленинградской области завершаются испытания бурильно-ударной машины БУМ-2. Она обеспечит весь диапазон технологий бурения — в том числе и наклонного, что позволит делать технологические отверстия, например, в насыпях, отвесных склонах, дорожном полотне и даже в бетонных зданиях и сооружениях.

— БУМ-2 будет использоваться в инженерных войсках, — рассказал «Известиям» генеральный директор фирмы-поставщика установки ООО «Геомаш-Центр» Сергей Гузаков. — Это принципиально новая машина.

БУМ-2 будут серийно производить на базе шасси КамАЗ-63501. Вместо кузова на подвижной платформе установят выносную стрелу. Она сможет обеспечить наклонное бурение под углами до 170 градусов. Мощный двигатель позволит делать технологические отверстия диаметром 150–300 мм на глубину до 6 м даже в мерзлых и скальных грунтах.

Машина будет использоваться инженерными войсками при возведении временных и постоянных фортификационных сооружений, оборудовании позиций. БУМ-2 сможет делать шпуры — технологические отверстия для размещения взрывчатки — в скальных породах. Серия взрывов поможет быстро сделать траншею, противотанковый ров в тяжелом грунте или укрытие в каменном склоне для техники. Кроме того, БУМ-2 будет незаменима при установке минных полей — оператор, не покидая машину, сможет сделать несколько рядов отверстий для скрытой установки боеприпасов.

При необходимости БУМ-2 забьет сваи, которые послужат фундаментами для жилых домов-контейнеров. Такие возможности будут востребованы в арктических районах, где строительство ведется исключительно на свайных фундаментах.

Кроме того, буровые машины обеспечат армию неглубокими скважинами для забора воды. В том случае, если они будут загрязнены, инженерные подразделения водообеспечения смогут привлечь для их очистки специальные мобильные комплексы СКО-10 и МККВ-1000. Они способны очищать даже воду, имеющую химические и радиоактивные загрязнения.

Новая машина серьезно расширит возможности инженерных войск. Модельный ряд буровой техники не менялся с советских времен, рассказал «Известиям» бывший ﻿заместитель начальника инженерных войск СССР и России Николай Топилин.

— Возможность делать в твердой поверхности шпуры, куда потом закладывается взрывчатка, позволит в случае необходимости быстро уничтожать автострады, здания, аэродромы и мосты, — пояснил он.

Пригодится новая техника и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, она поможет при спасении людей из-под завалов, отметил эксперт.

Буровая в разы сократит время георазведки местности, что, в свою очередь, ускорит темпы возведения, например, фортификационных сооружений, считает военный эксперт Олег Желтоножко.

— В целом речь идет как об укрепрайонах, так и о гражданских зданиях, — рассказал он.

В армию постоянно поступают новые образцы техники, которая обеспечивает эффективную работу тыла. В этом году Минобороны закупило полевые склады горючего (ПСГ-600) для снабжения техники топливом в боевых условиях. Они состоят из полиуретановых «мешков», в каждый из которых можно закачать до 50 кубометров жидкости. При необходимости их можно скрытно развернуть в прифронтовой зоне.