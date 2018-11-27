Красная и синяя: для войск созданы «секретные» флешки

Минобороны ужесточает правила передачи цифровой информации. Переносить секретную документацию можно будет только на специальных флеш-накопителях, которые уже начали поступать в войска. Они едины для всех подразделений вооруженных сил. Каждое устройство имеет уникальный номер и выдается конкретному военнослужащему, который несет за него ответственность. До недавнего времени частям приходилось самостоятельно решать проблемы безопасности секретных электронных данных.

Военнослужащие, допущенные к работе с секретной информацией, получат унифицированный носитель, на котором можно будет переносить электронные копии закрытых документов с одного компьютера на другой. Он выглядит как обычный флеш-накопитель, но устроен таким образом, чтобы исключить утечку данных, сообщили «Известиям» в Минобороны. Записывать секретные документы на другие носители военнослужащим будет запрещено.

«Секретные» флешки, которые централизованно с этого года поставляются в войска, бывают двух видов. Синего цвета — для документов с грифом «для служебного пользования», а по большому счету для всей не закрытой служебной информации. Красного — для документов, относящихся к категории секретных. Вне зависимости от того, какого цвета устройство, оно имеет свой уникальный номер. Военнослужащий, которому оно выдано, несет за него ответственность. Получить доступ к записанной на нем информации можно, зная пин-код.

Подключаются носители только к компьютерам, на которые установлено соответствующее программное обеспечение. Эти машины тоже пронумерованы, защищены от несанкционированного доступа и закреплены за ответственными лицами. Любой контакт специальной флешки с компьютером фиксируется, чтобы специалисты при необходимости всегда могли отследить, как и куда передавалась информация.

Потеря секретных накопителей, использование «неуставных» флешек, а также нарушение порядка записи информации приведет к дисциплинарному взысканию, лишению допуска к секретной информации и увольнению. А в случаях, если тем самым нанесен ущерб безопасности государства, ответственному военнослужащему может грозить уголовное преследование по ст. 283 УК РФ «Разглашение гостайны», которая предусматривает до семи лет лишения свободы.

В бизнесе подобного рода технологии защиты информации используются достаточно давно, отметил экс-начальник аналитического управления КГБ СССР и бывший замсекретаря Совбеза России Владимир Рубанов. Более того, уже разработаны технологии, позволяющие, к примеру, выявить, что бумажный документ был скопирован, и даже выяснить, кто это сделал. Есть программы, стирающие информацию, если носитель попадет не в тот компьютер.

— Конечно, такие технологии повышают защищенность информации, — пояснил Владимир Рубанов. — Но мы слишком сильно переоцениваем технику. Если я хочу получить информацию, я ее и так запомню. Главная проблема — работа с людьми.

Недавно в Госдуме прошли первое чтение поправки в закон «О статусе военнослужащих». Поправки предусматривают запрет для граждан РФ и иностранцев, проходящих службу в армии, на обнародование любой информации о себе и коллегах, которая может раскрыть их ведомственную принадлежность. Речь идет в том числе о фото, видео и геотегах в соцсетях. За нарушение запрета на провинившегося вне зависимости от его должности и звания будут налагаться дисциплинарные взыскания в соответствии с уставом. Причем офицеров и солдат-контрактников могут досрочно уволить с военной службы.