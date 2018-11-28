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Путин рассказал о потенциале взаимных инвестиций с Индией

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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У Москвы и Нью-Дели есть возможность многократно увеличить объем торгово-экономических связей и взаимного инвестирования. Об этом 28 ноября на форуме ВТБ Капитал «Россия зовет!» заявил российский президент Владимир Путин.

По словам главы государства, у России с Индией сложились конструктивные отношения. Они развиваются во многих направлениях, но у стран есть возможность поднять их на новый уровень.

«Мы можем многократно, именно многократно, увеличить объем наших торгово-экономических связей и взаимного инвестирования», — цитирует Путина «РИА Новости». При этом президент отметил, что России были бы интересны индийские инвестиции, например, в фармацевтическую отрасль и электроэнергетику.

«Мы знаем, как индийцы достаточно эффективно и масштабно работают в сфере фармацевтической отрасли. Будем приветствовать дальнейшее расширение этой работы, но не только здесь, и по другим отраслям. Вы упомянули электроэнергетику. У нас электромашиностроение развито очень хорошо, и традиционно хорошо», — добавил российский лидер.

5 октября, стало известно, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди подписали соглашение о поставке Нью-Дели пяти полков комплексов С-400 «Триумф». Индия станет третьей страной после Китая и Турции, которая приобрела С-400.

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