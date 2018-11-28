Путин оценил последствия торговой войны Китая и США для России

Выступая 28 ноября на форуме ВТБ Капитал «Россия зовет!», президент России Владимир Путин заявил, что торговая война между Пекином и Вашингтоном открывает новые возможности для отечественной экономики.

«По оценкам ВТО, взаимные ограничения, которые введены странами «двадцатки» за последнее время, привели к сокращению мировой торговли почти на $500 млрд. В этом разве кто-то заинтересован? В том числе такая крупнейшая экономика, как экономика США. Но для нас это создает только определенные окна возможности», — цитирует выступление президента «РИА Новости».

Владимир Путин уточнил, что Россия, например, может поставлять в Китай продукты питания. «США поставляли в огромных количествах, теперь мы будем поставлять. Договорились с китайскими друзьями, что будем поставлять мясо птицы, еще какие-то дополнительные товары. Но, по сути, американцы сами добровольно отказываются от этого рынка, колоссального, огромного», — добавил глава России.



27 ноября стало известно, что президент США Дональд Трамп пригрозил обложить пошлинами импорт групп тех китайских товаров, в отношении которых подобные пошлины не действуют, если торговые переговоры с Пекином не увенчаются успехом.

Торговая война между КНР и США продолжается с 6 июля, после того как в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между странами.

24 сентября вступили в силу новые американские пошлины в размере 10% на товары из КНР объемом импорта в $200 млрд в год. В качестве ответной меры Китай ввел пошлины в размере 5–10% на американский импорт объемом $60 млрд.