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Косовские сербы организовали массовый протест

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Фото: EUTERS/Laura Hasani
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Свыше 10 тыс. сербов, проживающих в частично признанной Республике Косово, участвуют в акции протеста против стопроцентных пошлин, которые Приштина ввела на все ввозимые из Сербии товары. Демонстрация проходит 27 ноября в городе Косовска-Митровице.

Одним из организаторов митинга стал директор городской больницы Косовска-Митровицы Милан Иванович.

«Сегодня нас собралось здесь намного больше 10 тыс. человек. Спасибо вам, что пришли. Только методом мирных протестов мы будем бороться против незаконных действий Приштины», — приводит его слова ТАСС.

Ранее в этот же день стало известно, что сербы, проживающие на севере частично признанной Республики Косово, приняли декларацию, которая упраздняет в сербских муниципалитетах косовскую администрацию. Главы муниципалитетов заявили, что прекращают коммуникацию с косовско-албанскими властями.

Причиной такого решения сербы назвали дискриминацию со стороны Приштины. В частности, речь идет о введении пошлины в 100% на товары из Сербии. 23 ноября президент Сербии Александр Вучич заявил о том, что косовские власти стягивают к северу непризнанной республики войска. По его мнению, это может означать новый виток торговой войны со стороны Приштины.

Косово — частично признанное государство. Республика провозгласила независимость в 2008 году, два года спустя ее признал Международный суд ООН, однако Сербия и другие страны, не признающие суверенитет (их около 60), продолжают считать ее автономным краем в составе Сербии. Более 90% населения республики — албанцы, сербы составляют меньшинство и заявляют о притеснениях на национальной почве.

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