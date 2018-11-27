Косовские сербы заявили протест против властей Косово

Сербы, проживающие на севере частично признанной Республики Косово, приняли декларацию, которая упраздняет в сербских муниципалитетах косовскую администрацию. Главы муниципалитетов заявили, что прекращают коммуникацию с косовско-албанскими властями.

Причиной такого решения сербы назвали дискриминацию со стороны Приштины, сообщает «РИА Новости». В частности, речь идет о введении пошлины в 100% на товары из Центральной Сербии и задержании 23 ноября одного из лидеров партии «Сербский список» Милана Радойчича.

Сербские суды на севере непризнанной республики также прекратили работу во вторник, 27 ноября.

23 ноября президент Сербии Александр Вучич заявил о том, что косовские власти стягивают к северу непризнанной республики войска. По его мнению, это может означать новый виток торговой войны со стороны Приштины.

Косово — частично признанное государство. Республика провозгласила независимость в 2008 году, два года спустя ее признал Международный суд ООН, однако Сербия и другие страны, не признающие суверенитет (их около 60), продолжают считать ее автономным краем в составе Сербии. Более 90% населения республики — албанцы, сербы составляют меньшинство и заявляют о притеснениях на национальной почве.