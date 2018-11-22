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В МИДе осудили торговую войну Косово против Сербии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Министерстве иностранных дел России назвали провокацией начало торговой войны, которую организовало против Сербии Косово. Одновременно, как сообщает ТАСС, в ведомстве Сергея Лаврова призвали Евросоюз повлиять на косовские власти и добиться немедленной отмены пошлин на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины.

Причиной такой реакции российских властей стало введение правительством самопровозглашенного Косово таможенных пошлин в размере 100% на сербские и боснийские товары.

В Евросоюзе косовскую инициативу уже оценил еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан.

«Данное решение, которое также наносит ущерб потребителям и бизнесу в Косово, должно быть немедленно отменено», — написал он в своем Twitter. Помимо этого, европейских функционер отметил, что Косово сейчас несет особую ответственность, выполняя функции председателя Соглашения стран Центральной Европы о свободном товарообмене (CEFTA).

«Вскоре я приму участие в неделе CEFTA в Приштине и надеюсь, что до этого момента вопрос будет решен», — добавил Хан.

21 ноября отменить таможенные пошлины призвала и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

В Белграде и Сараево считают, что беспрецедентные пошлины Косово — это ответ на неудачную попытку самопровозглашенной республики вступить в Интерпол.

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