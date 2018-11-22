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Лавров встретится с главой МИД Франции в Париже 27 ноября

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится в ходе визита во Францию 27 ноября с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом и примет участие во втором заседании совета «Трианонского диалога». Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В программе поездки переговоры с министром Европы и иностранных дел Французской республики, а также совместно с французским коллегой участие во втором заседании координационного совета форума «Трианонский диалог» в Версале», — цитирует Захарову «РИА Новости».

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства отметила, что предполагается обсудить вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе подготовку запланированного на 17 декабря заседания Российско-французского совета по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам. Также будет затронута тема реализации достигнутых на переговорах на высшем уровне в мае и июле 2018 года договоренностей.

Главы ведомств планируют рассмотреть ситуацию в Сирии, Ливии, Йемене, перспективы урегулирования конфликта на Украине, судьбу Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, вопросы укрепления европейской безопасности, а также подготовку к заседанию Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, намеченное на 6-7 декабря в Милане.

24 ноября Лавров посетит с визитом Португалию, сообщает RT.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон предложил отказаться от принципа единогласия при принятии совместных решений странами — членами Европейского союза (ЕС).

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