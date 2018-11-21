Макрон призвал отказатьcя от принципа единогласия при принятии решений в ЕС

Французский президент Эммануэль Макрон предложил отказаться от принципа единогласия при принятии совместных решений странами — членами Европейского союза (ЕС). Об этом в среду, 21 ноября, сообщает EurActiv.

«Я выступаю за изменение законодательства, мы подошли к точке, когда это необходимо сделать. Не стоит бояться, но нужно иметь в виду, что те, кто против, не должны больше блокировать остальных», — заявил Макрон на выступлении перед студентами Левенского католического университета (Бельгия).

Французский лидер отметил, что принцип единогласия никогда не работал должным образом. «Большая ошибка, которую мы совершали на протяжении последних пяти-десяти лет, заключается в том, что мы хотим всё решать на уровне 28 (стран — членов ЕС. — Ред.), может быть, завтра на уровне 27 после Brexit», — добавил президент.

По его словам, в Европе увеличивается разделение между теми, кто верит в европейские решения, и теми, кто в них не верит. Таким образом Макрон в очередной раз указал на опасность националистических и популистских настроений в ЕС.

12 ноября президент Греции Прокопис Павлопулос после саммита группы Аррайолуш (Arraiolos) в Риге заявил, что угрозой для Европы является не выход отдельных государств из ЕС, а популизм и неонацизм. Он подчеркнул, что необходимо бороться за то, чтобы неонацисты не прошли в Европарламент на выборах в 2019 году, а «европейское строительство» было завершено.

6 ноября Макрон заявил о необходимости создания единых европейских сил обороны. По его словам, новая армия нужна из-за нестабильности на границах Евросоюза и невозможности полагаться только на силу влиятельных союзников. Идею поддержала канцлер ФРГ Ангела Меркель, а также представитель Европейской комиссии Маргаритис Схинас. Против выступили Нидерланды и Австрия.