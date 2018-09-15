Президент Греции обозначил главную угрозу для Европы

Угрозой для Европы является не выход отдельных государств из ЕС, а популизм и неонацизм. Такую точку зрения озвучил президент Греции Прокопис Павлопулос после саммита группы Аррайолуш (Arraiolos) в Риге.

«Все эти формы популизма и неонацизма, скрытые за якобы патриотизмом, имеют одну цель: возродить кошмары прошлого, кошмары, разрушившие Европу и почти весь мир», — приводит его слова «РИА Новости».

Как напомнил политик, в 2019 году грядут выборы в Европарламент, которые являются одними из наиболее критически важных после создания еврозоны.

Павлопулос подчеркнул, что необходимо бороться за то, чтобы неонацисты не прошли, а европейское строительство было завершен.

«Мы надеемся, что народы Европы скажут в один голос: «Но пасаран!». Надо сказать, что мы видим угрозу», — подытожил президент.

Каждый год в Риге проходит шествие участников латышского легиона ваффен СС и их сторонников. Оно вызывает недовольство и возмущение антифашистских организаций во всем мире.

Ранее экс-советник президента США Дональда Трампа — Стив Бэннон — собрался основать в Брюсселе фонд под названием «Движение». Он ожидает, что силами этой структуры будет поддерживаться рост правого популизма в Европе.