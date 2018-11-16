Нидерланды выступили против идеи создания армии Европы

Нидерланды не поддерживают предложение Франции и Германии по созданию единых вооруженных сил. Об этом 16 ноября на пресс-конференции рассказал премьер-министр страны Марк Рюгге.

«Для Нидерландов идея европейской армии заходит слишком далеко. НАТО остается ключевым элементом нашей оборонной политики», — цитирует Рюгге ТАСС.

15 ноября министерство обороны Австрии сообщило, что страна не станет участвовать в создании объединенной армии Евросоюза. По словам военных, Вена придерживается нейтралитета. При этом за день до этого идею создания армии Европы поддержали в Еврокомиссии.

В очередной раз о необходимости создавать единые европейские силы обороны заявил 6 ноября президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, новая армия нужна из-за нестабильности на границах Евросоюза и невозможности полагаться только на силу влиятельных союзников из-за океана. Канцлер ФРГ Ангела Меркель 13 ноября поддержала идею. Противником и критиком этой инициативы стал президент США Дональд Трамп.