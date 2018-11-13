И в дружбу, и в службу: «армия Европы» — не угроза НАТО

В состав «общеевропейской армии» в скором будущем могут войти Италия, Норвегия и Швеция. Об этом «Известиям» рассказали три осведомленных источника в Риме и Париже. Европейская интервенционная инициатива — своеобразный военный клуб в составе 10 европейских стран, на прошлой неделе учрежденный в Париже. Когда этот союз формировался, многие считали его попыткой создать некий противовес НАТО. Однако были и те, кто сомневался в его целесообразности, поскольку в ЕС уже есть свои оборонительные структуры. На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон реанимировал идею создания «общеевропейской армии», которая действовала бы «более суверенным образом», не завися от США. Как пояснили «Известиям» в МИД республики, этот образ французский лидер использовал для описания «общих интервенционных сил». В ведомстве также сообщили, что следующая встреча участников формата пройдет в 2019 году в Гааге.

Пополнение в полку

По словам президента Франции, Европа сегодня должна «защищаться от Китая, России и даже от Соединенных Штатов». Дональд Трамп накануне организованного в честь столетия окончания Первой мировой войны Парижского форума мира ожидаемо назвал предложение французского лидера оскорбительным. Владимир Путин на той же площадке, напротив, позитивно расценил намерение Эммануэля Макрона, назвав естественным желание европейских стран быть «самодостаточными, суверенными в сфере обороны и безопасности». Глава РФ подчеркнул, что с точки зрения укрепления многополярности в мире это положительный процесс.

Эта оценка относится именно к желанию Европы действовать независимо от США, отметил в беседе с «Известиями» член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

— Что касается заявления французского президента о «защите от агрессии России», стоит напомнить, что наша страна не вела экспансионистских войн. В переломные моменты Россия освобождала не только свои территории, но и территории других стран. Поэтому с подобными заявлениями надо быть осторожнее, — заявил сенатор.

Тема создания единой европейской армии неоднократно возникала в Евросоюзе на протяжении последних 60 лет. Как пояснили «Известиям» в МИД Франции, термин «европейская армия» Эммануэль Макрон использовал для обозначения «общих интервенционных сил», о которых он говорил во время выступления в Сорбонне в сентябре 2017-го. Позднее эта идея переросла в Европейскую интервенционную инициативу (EI2).

— В данный момент приоритетом является развитие общей стратегической культуры европейских ВС и тесное сотрудничество между странами по части вооружений, — уточнили во внешнеполитическом ведомстве.

Это объединение было официально запущено 7 ноября в ходе парижской встречи глав оборонных ведомств стран-участниц. Членами нового «военного клуба», помимо Франции, стали еще девять европейских государств: Германия, Бельгия, Великобритания, Дания, Эстония, Голландия, Испания, Португалия и Финляндия, подписавшаяся под эту инициативу буквально на днях. Какой-либо конкретной программы действий страны не утвердили, но уже договорились провести следующий сбор в 2019 году в Гааге, сообщили «Известиям» в МИД Франции.

В ближайшем будущем присоединиться к «клубу» может и Италия, сказал «Известиям» источник, близкий к военным кругам страны. В прошлом Рим был активным сторонником более тесной военной кооперации внутри ЕС, но предпочитал оставаться в стороне из-за двусторонних трений с Францией по поводу мигрантов.

Более того, по словам двух источников «Известий» в нацсобрании Франции, курирующих вопросы обороны, новыми членами объединения могут также стать Норвегия и Швеция.

При этом, по сообщениям европейской прессы, Париж и Лондон считают, что максимальное число участников объединения не должно выходить за рамки 14–15 членов, чтобы его структура оставалась довольно гибкой. Берлин же выступает за большую инклюзивность объединения из опасений, что допуск одних и отказ в приеме другим вобьет клин во внутриевропейское единство.

Конкуренция или сотрудничество?

Тем временем в ЕС уже действуют объединения оборонительного характера. Прежде всего, это учрежденное в конце прошлого года Постоянное структурное сотрудничество по вопросам безопасности и обороны (PESCO), объединяющее 25 стран, за исключением Британии, Дании и Мальты. Во многом заявленные цели обоих объединений совпадают: углублять оборонное сотрудничество внутри ЕС, совместно развивать оборонный потенциал, делая его доступным для военных операций союза и повышая потенциал ЕС как субъекта международной безопасности. Неудивительно, что инициативу Парижа некоторые сочли дубликатом PESCO.

— У EI2 есть преимущество перед PESCO из-за одного фактора: первый формат привлекает более ограниченное число европейских стран независимо от членства в ЕС, и в первую очередь речь идет о Великобритании, на долю которой приходится примерно 25% (если не больше) существующих оборонных возможностей ЕС, а также ядерный статус и членство в Совбезе ООН. Без нее европейская система защиты была бы наполовину пустой, — сказал «Известиям» бывший постпред Италии при НАТО Стефано Стефанини.

Между тем идея создания «общеевропейской армии», которая частично была реинкарнирована сейчас президентом Макроном под вывеской EI2, вызвала волну кривотолков о том, что это подорвет единство внутри главного военного блока на континенте — НАТО, где одним из главных игроков являются США.

Судя по утверждениям немецкой прессы, Берлин, хоть и вступил в новое объединение, неспроста так долго ему противился. Противники нового объединения в Германии есть и сейчас. Так, по словам представителя партии «Левые» в комитете бундестага по обороне Александра Ноя, EI2 является попыткой Франции распространить свое влияние за пределы Европы и воплощает желание стран-участниц стать противовесом Германии на континенте.

В НАТО, где также имелись опасения относительно отдаления Европы от США, не стали прямо отвечать на вопрос об отношении к EI2, сославшись на первый пункт Брюссельского заявления о трансатлантической безопасности и солидарности, принятое лидерами альянса в июле.

— Североатлантический союз является воплощением стойкой и неразрывной трансатлантической связи между Европой и Северной Америкой, чтобы вместе противостоять угрозам и вызовам, исходящим из любого направления, — заявили «Известиям» в организации.

Между тем генсек НАТО Йенс Столтенберг инициативу Франции и ее партнеров даже приветствовал. В июле, когда первые девять стран сообщили о намерении учредить Европейскую интервенционную инициативу, он заметил, что она «сможет дополнить и фактически укрепить работу, которая продолжается в НАТО для укрепления и повышения готовности наших сил».