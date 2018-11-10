Акции Минобороны привлекли в армию почти 48 тыс. солдат

Около 48 тыс. контрактников вступили в ряды Вооруженных сил России в 2018 году в ходе акций Минобороны «Военная служба по контракту — твой выбор!». Об этом 10 ноября сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на ведомство.

По словам заместителя министра обороны Юрия Садовенко, в мероприятии уже поучаствовало свыше 340 российских городов и более 155 тыс. граждан.

В настоящее время акция проходит в Рязанской области. В субботу, 10 ноября, в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова (РГВВДКУ) пройдет день открытых дверей.

Мероприятие охватит весь регион, в том числе населенные пункты Подвязье, Рыбное, Михайлов, Спас-Клепики, Пронск. Акция завершится 17 ноября, когда авиационные группы высшего пилотажа Воздушно-космических сил России проведут воздушный показ авиационной техники на площади Ленина в Рязани.

8 ноября сообщалось, что в российских вооруженных силах вновь появятся ротные замполиты. Они будут отвечать за формирование у солдат чувства патриотизма, верности воинскому долгу и военной присяге. Первые должности уже существуют в мотострелковых частях и соединениях. Ожидается, что к 1 декабря такие специалисты будут работать во всех армейских подразделениях.