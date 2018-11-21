Москва и Минск будут бороться с героизацией нацизма и фальсификацией истории

В России и Белоруссии придают большое значение сохранению памяти об общей истории. Об этом в среду, 21 ноября, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, участвующий в совместном заседании коллегии МИД двух стран.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, Москву и Минск беспокоят опасные тенденции, связанные с искажением событий Великой Отечественной и Второй мировой войны.

«Не прекращаются попытки оправдать, а то и героизировать нацистов и их пособников, пересмотреть решения Нюрнбергского трибунала. Тревожит и то, что параллельно с фальсификацией истории набирает обороты русофобия, которая в ряде европейских государств возводится чуть ли не в ранг официальной идеологии», — цитирует Лаврова телеканал «Звезда».

Министр отметил, что для борьбы с этой тенденцией необходимы усилия дипломатов, парламентариев и общественности обеих стран.

Противодействовать фальсификации истории необходимо на площадках Организации объединенных наций (ООН) и других международных организаций, добавил в свою очередь глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

Ранее, 15 ноября, третий комитет Генассамблеи ООН принял представленный группой стран вместе с Россией проект резолюции против героизации нацизма. Документ поддержали 130 государств, 51 воздержалось. Против выступили только США и Украина. В резолюции выражается глубокая обеспокоенность «по поводу героизации нацистского движения и бывших членов организации «Ваффен СС», отмечает «Федеральное агентство новостей».