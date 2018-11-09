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Эйнштейн предсказал ужасы нацизма задолго до прихода Гитлера к власти

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Фото: Global Look Press/Scherl
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В письме за 1922 год один из величайших физиков XX века Альберт Эйнштейн высказал серьезные опасения относительно судьбы Германии — за 11 лет до прихода к власти национал-социалистов во главе с Адольфом Гитлером. Выдержки из ранее неизвестного письма и его фотография содержаться в публикации phys.org.

В уже историческом документе физик предупреждает свою младшую сестру Майю об угрозе роста националистических и антисемитских настроений в немецком обществе.

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Эксперты, изучавшие письмо, отметили, что в нем прослеживается предсказание событий «Пивного путча» (попытка государственного переворота, которую Гитлер вместе с соратниками хотел осуществить в 1923 году. — Ред.). Хотя, как отметили исследователи, в 1922 году в стране еще и близко не проглядывались перспективы нацистского террора.

Возможно, влияние на Эйнштейна произвели политические события в Риме. Именно в 1922 году премьер-министром Италии стал фашист Бенито Муссолини, о котором физик упоминает в письме.

Директор проекта «Бумаги Эйнштейна» Зеев Розенкранц отметил, что найденное письмо не первое, в котором автор решил предупредить адресата о проблеме немецкого антисемитизма. Но в 1922 году особое чувство угрозы могло возникнуть у Эйнштейна после убийства еврея и главы МИД Веймарской республики Вальтера Ратенау.

Вскоре после прихода Гитлера к власти в 1933 году в Германии, Эйнштейн решил навсегда покинуть родину, эмигрировав в США. Политика национал-социалистов привела к началу Второй мировой войну и геноциду еврейского населения стран Европы.

 

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