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Лавров заявил о неадекватном поведении американского правительства

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что от США «можно ждать новых неадекватных политических шагов». Об этом он сказал, выступая на общем собрании Российского совета по международным делам 20 ноября, сообщает ТАСС.

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По его словам, американское правительство продолжает продвигать антироссийскую идею и настраивать другие страны против Москвы. Он также отметил, что любые шаги главы Белого дома Дональда Трампа к урегулированию отношений с Россией моментально пресекаются различными способами.

Министр подчеркнул, что за последнюю четверть века американский истеблишмент и его западные партнеры забыли азы дипломатии и «утратили культуру диалога и консенсуса».

Очередное обострение отношений между Москвой и Вашингтоном произошло в октябре после того, как американский президент Дональд Трамп заявил о решении выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). США обвинили РФ в нарушении соглашения. Москва такие заявления отвергла, указав, что именно Вашингтон размещает системы ПРО на территории Европы.

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