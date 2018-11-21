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Могерини призвала власти Косово отозвать решения о пошлинах

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Власти Косово должны отозвать решения об увеличении пошлины на товары, ввозимые из Сербии и Боснии и Герцеговины, говорится в заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини.

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Как сообщает 21 ноября «Интерфакс», решение правительства Косово на 100% нарушают Центральноевропейское соглашение о свободной торговле и дух Соглашения о стабилизации и ассоциации между Европейским союзом и Косово.

Это решение усугубляет ситуацию после увеличения сбора на 10%, которое произошло на минувшей неделе, пояснила глава европейской дипломатии.

Ранее в среду частично признанная Республика Косово ввела таможенные пошлины в размере 100% на товары из Сербии, а также Боснии и Герцеговины. 

Сербский президент Александр Вучич провел экстренные встречи с послами ряда государств в связи с данным решением и провел экстренное заседание Совета безопасности страны.

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