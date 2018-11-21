Президент Сербии проведет экстренные встречи из-за пошлин Косово

Сербский президент Александар Вучич собирается провести 21 ноября экстренные встречи в связи с решением Косово ввести стопроцентные пошлины на товары из Сербии. Об этом сообщает Tanjug.

Как передает агентство, Вучич встретится с послами из России, Китая, Италии, Франции, Великобритании и Германии. Кроме того, он проведет экстренное заседание Совета безопасности страны.

Ранее в среду частично признанная Республика Косово ввела таможенные пошлины в размере 100% на товары из Сербии, а также Боснии и Герцеговины, сообщает ТАСС. Такая мера, по мнению аналитиков, является ответом Приштины на неудачную попытку вступления в Международную организацию уголовной полиции (Интерпол). Накануне, 20 ноября, генассамблея организации отказалась принять Косово: против вступления региона проголосовало 51 государство.

4 ноября первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич сообщил, что Гренада приняла решение об отзыве признания независимости Косово. По его словам, она стала девятой страной, которая аннулировала все предыдущие решения в отношении статуса региона.

Республика Косово провозгласила независимость от Сербии в одностороннем порядке в феврале 2008 года. Спустя два года ее независимость признал Международный суд ООН. В то же время республику не признают около 60 государств, в том числе Россия, Китай, Испания и Греция.