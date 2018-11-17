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Посол Турции пострадала в ДТП в Косово

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Фото: ТАSS/Vedat Xhymshiti
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Посол Турции в Косово Кивилчим Килич попала в крупное ДТП. Она госпитализирована с серьезными травмами. Об этом в Facebook сообщил президент непризнанной республики Хашим Тачи.

ДТП с участием трех автомобилей произошло вблизи столицы Косово Приштины.

В результате аварии погибли три человека, еще четверо, включая турецкого посла и нескольких дипломатов, пострадали.

Все погибшие, по предварительным данным, местные жители 22, 65 и 88 лет. У Килич диагностированы перелом ребер и травма грудной клетки, отмечается, что ее жизни ничего не угрожает, пишет «РИА Новости».

Тачи пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления и выразил соболезнования семьям погибших. Причины аварии пока не установлены, начато расследование.

В 2004 году албанцы, проживающие в Косово, устроили погромы и вынудили огромное количество сербов покинуть территорию. Через четыре года регион объявил о своей независимости от Сербии.

Признания самопровозглашенная республика добилась от Международного суда ООН в 2010 году. При этом Косово не признают порядка 60 стран, в том числе Россия, Китай, Греция, Испания, Израиль и др.

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