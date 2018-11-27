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Трамп при неуступчивости Пекина повысит пошлины на импорт китайских товаров

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Президент США Дональд Трамп пригрозил обложить пошлинами импорт групп тех китайских товаров, в отношении которых подобные пошлины не действуют, если торговые переговоры с Пекином не увенчаются успехом. Об этом глава Белого дома заявил в понедельник, 26 ноября, в интервью The Wall Street Journal.

«Если мы не заключим сделку, то тогда я добавлю (в список облагаемых пошлиной товаров — Ред.) еще на $257 млрд», — цитирует его ТАСС.

При этом Трамп добавил, что единственная сделка, которая удовлетворит Вашингтон, заключается в открытии Китая для конкуренции с США.

Таким образом Трамп ответил на предложение Пекина воздержаться от намеченного на 1 января повышения пошлин с 10% до 25% на импорт китайских товаров.

Торговая война между КНР и США продолжается с 6 июля, после того как в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между странами.

24 сентября вступили в силу новые американские пошлины в размере 10% на товары из КНР объемом импорта в $200 млрд в год. В качестве ответной меры Китай ввел пошлины в размере 5–10% на американский импорт объемом $60 млрд.

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