Трамп не исключил отказа от расширения торговых пошлин на товары из КНР

Президент США Дональд Трамп допустил отказ от введения очередных торговых пошлин на китайские товары в связи с поступившими от Пекина предложениями по урегулированию торгового конфликта между странами. Об этом он сообщил 16 ноября журналистам в Белом доме.

Вместе с тем, как пишет агентство Reuters, американский лидер отметил, что нынешняя ситуация для него всё еще неприемлема.

«Китай хочет заключить сделку. Они прислали список вещей, которые хотят сделать. Это большой список, и он все еще неприемлем для меня», — пояснил хозяин Белого дома, подчеркнув, что в перечне отсутствуют несколько важных для США позиций. «Я думаю, что нам, возможно, удастся заполучить и это», — добавил президент.

Трамп также выразил уверенность, что Китай пойдет на соглашение сделки, и допустил, что США могут пересмотреть решение о введении новых тарифов на товары из КНР. «Возможно, нам не придется делать это», — предположил американский лидер.

1 октября президент США допустил введение новых торговых пошлин на китайские товары в объеме $267 млрд. В июле Вашингтон ввел пошлины в 25% на импорт более 800 товаров из КНР объемом поставок на $34 млрд в год, а в августе расширил меры на товары объемом $16 млрд. На все эти действия Китай ответил зеркально.